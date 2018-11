Tierseuchen-Großübung Mit Drohne und Suchhund gegen die Schweinpest

Gut gemacht / Alfred Wiedemann

Gut gemacht! Hündin Nike hat in dem Wäldchen bei Warthausen zwei verendete Wildschweine aufgespürt. Försterin Bernadette Jochum lässt ihren Hund aber nicht an die toten Tiere. Sie könnten infiziert sein. Der Fundort wird übers Handy sofort gemeldet. Das Veterinäramt ist alarmiert, das Forstamt schickt einen Bergetrupp los. Zum Abholen der Wildschweine. Eine Blutuntersuchung soll zeigen, ob sie an der Afrikanische Schweinepest verendet sind.

Nur eine Übung an diesem Wochenende im Kreis Biberach. Praxistest für den Ernstfall. Drei Tage wird ein Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest simuliert. Das Szenario: Verdacht auf den Erreger bei toten Wildschweinen im Kreis Biberach und im Ortenaukreis.

Der Test soll zeigen, ob die Alarmpläne taugen, ob die Rädchen ineinandergreifen. Von ganz oben, vom interministeriellen Verwaltungsstab der Ministerien für ländlichen Raum, Innen, Umwelt und Verkehr über die Fachleute des Regierungspräsidium bis zu Landkreisen und Kommunen. Beteiligt sind ungefähr 300 Personen – in den Büros und draußen: Entsorger des „Zweckverbands tierischer Nebenprodukte“, Behördenmitarbeiter, Landwirtschaft, Forstverwaltung, Tierärzte.

„Ein Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest wäre eine Katastrophe für die Schweinehalter“, sagt Agrarminister Peter Hauk (CDU) der sich am Samstag das Abarbeiten des Alarmplans demonstrieren lässt.

Für Menschen ist die Tierseuche nicht ansteckend und ungefährlich, betont Hauk. Der Verzehr von Schweinefleisch ist unbedenklich. Für Schweine bedeutet die Seuche allerdings einen zwar schnellen, aber qualvollen Tod. Das müsse auch Tierschützern klar sein, die gegen den Abschuss von Wildschweinen protestieren, sagt Hauk.

Keine Gefahr für Menschen

So ungefährlich die Afrikanische Schweinepest für den Menschen ist, so bedrohlich ist sie für Schweinezüchter: Wird sie festgestellt, gelten im Umkreis strenge Auflagen. Ganz schnell ist dann der Markt am Boden – und mit ihm die Schweinehalter.

Allein 650 Betriebe sind es im Kreis Biberach, sie halten 200 000 Schweine. „So viele wie der Landkreis Einwohner hat“, sagt Landrat Heiko Schmid. „Zwischen Reagenzglas und Weidezaun“ sei das Motto im Landkreis: Industrie und Handwerk blühen, die Arbeitslosenquote liegt bei 1,9 Prozent. Aber auch die Landwirtschaft sei wichtig im Landkreis und sie bleibe wichtig. Mit der Seuchenübung beweise man, dass man gut aufgestellt sei für den Notfall, der hoffentlich nicht eintritt, sagt Schmid.

Die Seuche, gegen die kein Impfstoff wirkt, ist auf dem Vormarsch. Noch gibt es keinen Fall in Deutschland. Seit 2014 tritt sie aber im Baltikum und in Polen auf, in Rumänien grassiert sie unter Hausschweinen. Seit September 2018 gibt es sie bei Wildschweinen in Südbelgien, nur 60 Kilometer von der deutschen Grenze weg. Das Risiko, dass sie nach Nordbaden und noch weiter in den Südwesten getragen wird, sei hoch, sagt Gerhard Kuhn, der oberste Tierseuchenbekämpfer im Agrarministerium.

Verbreitet wird die Schweinepest über Wildschweine, besonders aber durch Menschen, die Reste von infiziertem Schweinefleisch oder Wurst einfach wegwerfen. Deshalb der Begriff „Wurstbrotseuche“, sagt Kuhn. Infizierter Proviant aus Rumänien zum Beispiel, an einem Autobahnparkplatz weggeworfen und von einem Wildschwein gefressen, kann zu einem Seuchenausbruch führen.

Die verstärkte Jagd auf Wildschweine sei wichtig, sagt Hauk. 80 000 Abschüsse im abgelaufenen Jagdjahr seien eine gute Strecke. Die Jagd dürfte jetzt aber schwieriger werden, sagt Hauk: Die Sauen finden viel Nahrung und lassen sich nicht mit ausgelegtem Futter vor die Büchse locken.

Die beiden Wildschweine in dem Wald bei Warthausen waren unters Auto gekommen. Für die Übung wurden sie aufgetaut. Zum Szenario gehört auch ein Absuchen der Umgebung nach weiteren Wildschweinen. Falls vorhanden, sollen diese Tiere nicht aufgeschreckt und verjagt werden. Sondern abgeschossen.

Der Wald wird zuerst mit einer Wärmebildkamera abgesucht, die an einer Drohne 80 Meter hoch über den Bäumen schwirrt. „Mit der Drohnen suchen wir sonst Felder nach Rehkitzen ab“, sagt Dieter Mielke, stellvertretender Biberacher Kreisjägermeister. Finden sich weitere Sauen, wird der Wald eingezäunt. Ist das Schwarzwild eingepfercht, ist kein Entkommen mehr – „die Wildschweine müssen dann geschossen werden“, sagt Försterin Bernadette Jochum. Und anschließend in der Anlage des „Zweckverbands tierische Nebenprodukte“ in Warthausen entsorgt. Übungsmäßig klappt alles. Besser wär’s aber, wenn das Virus nicht kommt.