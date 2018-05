Kampagne Mit blutroten Bannern gegen die Raserei

Geisingen/Engen / Petra Walheim

Das Verkehrsministerium will mit einer gezielten Kampagne gegen Raserei und illegale Autorennen auf der A81 vorgehen.

Der Versuch, Raucher mit schockierenden Bildern auf den Zigarettenschachteln vom Rauchen abzuhalten, darf als gescheitert angesehen werden. Die Raucher ignorieren die Bilder von schwarzen Lungenflügeln und offenen Beinen und zünden sich die nächste Kippe an. Deshalb darf mit Spannung beobachtet werden, welchen Effekt die neue Kampagne des Verkehrsministeriums gegen Raserei und illegale Autorennen auf der A81 hat.

An einer Brücke über die A81, kurz hinter der Auffahrt Geisingen in Fahrtrichtung Singen, hängen zwei blutrote Banner. Sie sind Teil der Aktion, zu der auch ganzseitige Anzeigen in Auto- und Tuning-Magazinen sowie eine Internet-Plattform gehören. Autofahrer, die von Geisingen in Richtung Singen fahren, können auf dem knallroten Transparent in großen weißen Lettern „#Todesfahrt“ lesen. Dabei ist das Hashtag der Kampagne in Form von zwei weißen Kreuzen gestaltet, daneben der Hinweis: „Sofort melden 110“. Für Autofahrer, die in Richtung Stuttgart unterwegs sind, steht da „Rennen enden im Knast“, und auch der Hinweis, über welche Nummer Raser bei der Polizei gemeldet werden können. „Wenn wir nicht glauben würden, dass die Banner etwas bewirken, würden wir sie nicht aufhängen“, sagte Verkehrsminister Winfried Hermann bei deren Enthüllung.

Bis zu zehn Jahre Haft

Kernbotschaft der Kampagne soll sein, dass „Teilnahme, Organisation und Durchführung“ illegaler Autorennen seit Herbst 2017 nicht mehr „nur“ eine Ordnungswidrigkeit sind, für die ein Bußgeld verhängt wird, sondern eine Straftat. Wer erwischt wird, dem drohen je nach Ausmaß und Folgen des Rennens bis zu zehn Jahre Haft. „Wer aufgrund eines illegalen Autorennens verurteilt wird, dem wird in der Regel die Fahrerlaubnis entzogen. Außerdem können Fahrzeuge eingezogen werden“, betonte Hermann.

Die Banner hängen an dieser Brücke, weil auf der Strecke zwischen dem Autobahnkreuz Hegau und der Anschlussstelle Geisingen bundesweit die meisten illegalen Autorennen festgestellt werden. Das hängt nach Auskunft des Ministeriums damit zusammen, dass auf der Strecke meist nicht so viel Verkehr herrscht.

Außerdem kommt der Rechtsgutachter, den das Ministerium beauftragt hat, zu dem Schluss, dass sich „die A81 von ihrer Lage her für rennbegeisterte vermögende Bewohner der Schweiz mit großen und stark motorisierten Kraftfahrzeugen im Hinblick auf die Grenznähe und leichte Erreichbarkeit der Autobahnabschnitte zwischen Hegau und Bad Dürrheim in besonderer Weise für die Durchführung von Rennen eignet“. Nach Informationen von Hermann trägt jeder Zehnte an einem Autorennen beteiligte Wagen ein Schweizer Kennzeichen.

3000 Geschwindigkeitsdelikte, 110 Fahrverbote

Jahrelang hat er für ein Tempolimit auf der Strecke gekämpft. Das Thema hat in der grün-schwarzen Koalition für Streit gesorgt, weil die CDU das nicht wollte. Im Herbst 2017 einigte man sich auf einen Kompromiss und die Kampagne, für die 150.000 Euro investiert werden.

Seit 7. März stehen die Tempo-130-Schilder an der Strecke. In nur knapp zwei Monaten, bis 30. April, wurden nach Auskunft des Ministeriums seither bereits 3000 Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt, 110 Autofahrer kassierten ein Fahrverbot. In diesem Jahr wurden der Polizei bis zum 14. Mai drei „Rennsituationen“ gemeldet. Erwischt wurde bislang keiner der beteiligten Autofahrer.

Seit 2014 wurden der Polizei 52 Rennen gemeldet, davon bestätigten sich 34. Die meisten 2015. In dem Jahr wurden 24 Rennen gemeldet und 23 bestätigt. Diese Zahlen beziehen sich auf den gesamten Zuständigkeitsbereich des Verkehrskommissariats Mühlhausen-Ehingen bei Singen. Dazu gehören auch Teile der A98, der B31 und der B33. Seit 2016 wird der Abschnitt zwischen dem Hegau-Kreuz und Geisingen getrennt aufgeführt: In 2016 wurden dort 12 Rennen gemeldet und 6 bestätigt; 2017 waren es gemeldete 6 Rennen, 2 davon bestätigten sich. Auch wenn mehr Rennen gemeldet werden als sich bestätigen: Jedes ist eines zu viel.