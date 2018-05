Stuttgart/Berlin Ministerium: Keine Hinweise auf falsche Asylentscheide

Stuttgart/Berlin / DPA

Das Innenministerium hat keine Hinweise auf mögliche unrechtmäßige Asylentscheidungen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (Bamf) in Baden-Württemberg. Das sagte eine Ministeriumssprecherin am Dienstag in Stuttgart. Innenminister Thomas Strobl (CDU) hatte am Montag eine schonungslose Aufklärung der Unregelmäßigkeiten im Bamf gefordert. Gegebenenfalls müssten Konsequenzen gezogen werden. Im Zentrum der Affäre steht bislang die Bremer Bamf-Außenstelle. Sie soll nach Angaben der Staatsanwaltschaft zwischen 2013 und 2016 mindestens 1200 Menschen ohne eine ausreichende Grundlage Asyl gewährt haben.