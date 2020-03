Die Hochschulen im Land haben bei Leistungszulagen für ihre Professoren in größerem Stil Fehler gemacht. Bei etwa einem Drittel der Hochschulen habe es problematische Vergaben gegeben, sagte Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) am Freitag in Stuttgart. Die Prüfung sei aber noch nicht abgeschlossen. Sie gehe davon aus, dass weitere Fälle ans Licht kommen.

Eine Konsequenz: Die Hochschulen müssen dem Ministerium die Vergaben künftig anzeigen. Wahrscheinlich wird das Ministerium dann anhand einer Checkliste prüfen, ob die Zulagen korrekt sind. Seit 2005 gilt in Baden-Württemberg eine neue Besoldungsstruktur. Die Grundgehälter der Professoren wurden damals gesenkt. Im Gegenzug können sie aber höhere Zulagen erhalten.