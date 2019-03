Stuttgart Ministerin appelliert: Teilzeitkräfte nicht benachteiligen

Stuttgart / DPA

Kurz vor dem Internationalen Frauentag (8. März) fordert Baden-Württembergs Finanzministerin Edith Sitzmann (Grüne) gleiche Chancen für Frauen in Politik und Wirtschaft. Frauen brauchen keine Förderung, wie die Grünen-Politikerin der „Stuttgarter Zeitung“ und den „Stuttgarter Nachrichten“ (Donnerstag) sagte. „Entscheidend ist, dass wir bei Beurteilungen und Beförderungen immer mit gleichem Maßstab messen. Dass etwa Teilzeitkräfte nicht benachteiligt werden.“

Die Grünen seien mit ihrer Quote nicht schlecht gefahren. „Noch besser wäre es aber, ohne Quote auszukommen.“ Unternehmen müssten sich klar machen, dass gemischte Teams zu besseren Ergebnissen führten. Die Landesregierung, so Sitzmann, nutze ihren Einfluss in landeseigenen Unternehmen und Unternehmen mit Landesbeteiligungen.

Die Grünen haben strikte Regeln zur Förderung von Frauen in der Partei. Sie setzen in Partei und Fraktion auf Doppelspitzen, mindestens eine Frau muss dabei sein. Bei Listen sind die ungeraden Plätze für Frauen reserviert, die geraden stehen beiden Geschlechtern offen.