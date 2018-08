Stuttgart Ministerien wachsen um rund 188 Stellen in zwei Jahren

Stuttgart / DPA

Grün-Schwarz hat Baden-Württembergs Ministerien in den vergangenen beiden Jahren um insgesamt rund 188 Stellen ausgebaut. Eine entsprechende Antwort der Regierung auf eine Anfrage der SPD-Fraktion brachte jetzt erstmals die Gesamtzahl ans Licht. Unterm Strich ist die Zahl der Stellen in den Ministerien binnen zwei Jahren von 3240 auf 3428 gewachsen, was einem Plus von sechs Prozent entspricht, wie die „Stuttgarter Zeitung“ am Freitag berichtete. Am stärksten gewachsen ist demnach das Innenministerium von Vize-Ministerpräsident Thomas Strobl (CDU) mit fast 95 Stellen. Begründet wurde das dort mit dem Neuzuschnitt des Hauses nach der Wahl 2016, als die Themen Digitalisierung und Migration dazu kamen.

SPD-Fraktionschef Andreas Stoch nannte die Zahlen „ziemlich dramatisch“. Auch andere Ministerien verzeichneten starke Zuwächse - etwa das Umweltressort mit einem Anstieg von 325 auf 367 Stellen. Dort wurde das Plus mit der Übernahme des Naturschutzes begründet. Das Justizministerium wuchs von 182 auf 243 Stellen, weil die Themen Tourismus und Europa hinzukamen. Mehr Stellen gab es auch in den Ministerien für Wirtschaft (plus 25) und Soziales (plus 32). Das Finanzministerium blieb mit 283 Stellen nahezu konstant, die Staatskanzlei schrumpfte hingegen um rund 25 Stellen.