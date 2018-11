Baden-Württemberg-Stiftung Millionen fürs Megathema Künstliche Intelligenz

Next

Ulm / Alfred Wiedemann

Läuft bei Dir!“ heißt das Programm für Azubis und Jugendliche. Kein Sport, sondern Demokratie-Training. Im Dezember startet es in Ulm, im Februar in Göppingen. Auch ein Escape Room gehört dazu, gemeinsames Rätsellösen mit Körpereinsatz, beliebt bei jungen Leuten. Die Baden-Württemberg-Stiftung stellt das Programm mit der Landeszentrale für politische Bildung und der Stiftung Weltethos auf die Beine.

Nur ein Programm von vielen, die die BW-Stiftung zur Stärkung der Demokratie ins Leben gerufen hat. „Wir machen nicht, was andere schon machen, wir suchen die Nischen, wir experimentieren“, sagt Christoph Dahl, Geschäftsführer der Stiftung, bei seinem Besuch der Zentralredaktion der Südwest Presse in Ulm. „Wir können dabei schnell und unbürokratisch sein“, sagt Dahl, „der Vorteil einer Stiftung“.

Die überparteiliche Stiftung ist mit 2,3 Milliarden Euro Kapital ausgestattet. Investmentfonds und Immobilien werfen Jahr für Jahr um die 40 Millionen Euro ab – zum Investieren in Forschung, Bildung, Gesellschaft und Kultur. Auch in Niedrigzinszeiten. „Natürlich waren vor 10, 15 Jahren die Erlöse besser“, sagt Dahl. „Aber wir können auch heute zufrieden sein.“ Gerade hat der Aufsichtsrat die Programme für 2019 beschlossen. 41,7 Millionen Euro stehen insgesamt bereit, 35 Millionen wurden in einer ersten Tranche freigegeben. Vorgesehen ist unter anderem mehr Geld für das Baden-Württemberg-Stipendium­, von dem schon mehr als 20 000 Menschen aus aller Welt profitiert haben.

Programme zur Integration, zur Suchtprävention und zur Gesundheitsförderung von Kindern laufen wie das Fortbildungsangebot für Schulbegleiter weiter. Eine neue Bildungsinitiative ist die Antwort auf das Megathema Digitalisierung. Von Februar 2019 an besucht die „Expedition D“ mit einer „rollenden Digitalisierungswelt“ weiterführende Schulen. In der Truck-Erlebniswelt sollen Chancen der Digitalisierung vermittelt werden. Mit dabei sind der Arbeitgeberverband Südwestmetall und die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit.

Fünf Millionen Euro sind für das Zukunftsthema Künstliche Intelligenz reserviert. Weil in dem Bereich schon viel Geld unterwegs sei, habe die BW-Stiftung auch hier Nischen gesucht, sagt Dahl. Mit einer Million soll jetzt künftigen Unternehmensgründern geholfen werden, damit das Start up nach der Uni klappt. Es gehe nicht um finanzielle Unterstützung, das dürfe die gemeinnützige Stiftung bei Unternehmensgründungen auch gar nicht. „Es geht um das Vermitteln von Kompetenzen, die man als Firmengründer braucht, schon im Studium“, sagt Dahl. Das Thema Künstliche Intelligenz ist dem Land sehr wichtig, Wirtschaftsministerium, Wissenschaftsministerium, Staatsministerium, alle sind engagiert. „Natürlich werden Wünsche an uns herangetragen“, sagt Dahl. „Wenn sie nicht innovativ und gemeinnützig sind, erfüllen wir sie aber nicht.“

Ein Thema für die Stiftung soll im nächsten Jahr auch die deutsch-französische Freundschaft werden. Anecken ist wie immer nicht ausgeschlossen. Wie mit einem Gutachten zur Mobilität der Zukunft vor einem Jahr. „Das gab einen Aufschrei“, sagt Dahl „unter den Autofans wie auch ich einer bin.“ Weil es um Szenarien ging, wie Mobilität auch mit weniger Autos gelingen kann. „Heute diskutiert aber jeder darüber.“