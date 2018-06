Stuttgart Millionen für Kommunen für digitale Verkehrssysteme

Stuttgart / DPA

Das Bundesverkehrsministerium unterstützt mehrere Südwest-Kommunen bei der Digitalisierung ihrer Verkehrsinfrastruktur. So gehen 6,1 Millionen Euro nach Ludwigsburg, die vor allem in den Ausbau der Verkehrsleittechnik fließen, wie die Stadt am Freitag mitteilte. Ziele seien ein flüssigerer Verkehr und bessere Luft. Das Geld soll demnach unter anderem in die Schaltung von Ampelanlagen investiert werden, damit Busse und Einsatzfahrzeuge vorrangig passieren können. Ludwigsburg erhält die größte Fördersumme der Südwest-Kommunen. Geld gibt es auch für Herrenberg, Heidelberg, Heilbronn oder Freiberg am Neckar und Stuttgart.

Insgesamt unterstützt das Bundesverkehrsministerium 33 deutsche Kommunen mit rund 60 Millionen Euro. „Intelligente Verkehrslenkung sorgt in unseren Städten für noch bessere Luft“, sagte Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU). In Stuttgart drohen demnächst Fahrverbote für alte Diesel-Autos, wenn die Luftschadstoffe nicht dauerhaft zurückgehen. In der Landeshauptstadt bekommt beispielsweise der Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) fast 500 000 Euro für die Verbesserung der Fahrgastinformation.

Mitteilung