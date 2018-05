Verkehr Milliardenbedarf für marode Brücken

Stuttgart / Roland Muschel

Für mehr als 20 Millionen Euro ist die Kochertalbrücke von 2013 bis 2015 saniert worden. Zuvor war der Zustand von Deutschlands höchster Brücke, über die die A6 zwischen Heilbronn und Nürnberg das Kochteral quert, von den Behörden als „nicht ausreichend“ bewertet worden.

Die Instandsetzung ist 2016 mit dem Deutschen Brückenbaupreis ausgezeichnet worden. Viele andere Bauwerke harren noch der notwendigen Ertüchtigung. „Gut 20 Prozent“ der Brückenflächen an den Bundesautobahnen in Baden-Württemberg gelten nach einer Antwort des Verkehrsministeriums auf eine SPD-Anfrage aktuell als „sanierungsbedürftig“. Als Gründe für den teils beklagenswerten Zustand gibt Uwe Lahl, der Amtschef von Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne), den „überproportional“ hohen Anteil älterer Bauwerke bei immer größeren Belastungen an.

Der Großteil der Brücken im Land ist zwischen 1965 und 1985 errichtet worden, als noch andere Anforderungen galten. Für ihre Tragfähigkeit ist es oft ein Problem, dass der Anteil des Schwerlastverkehrs überproportional zugenommen hat. Zugleich hat sich das zulässige Gesamtgewicht für Lkw von 24 Tonnen im Jahr 1956 auf nun 44 Tonnen im kombinierten Verkehr fast verdoppelt.

Sechs Zustandsklassen

In jüngster Zeit sei aber viel erreicht und landesweit vor allem bei Autobahnen eine „signifikante Verringerung“ derjenigen Brückenflächen erzielt worden, die in der schlechtesten („ungenügend“) von sechs Zustandsklassen eingestuft sind. An zweistreifigen Bundesstraßen wie auch an Landesstraßen würden „weniger als zehn Prozent“ als „sanierungsbedürftig“ gelten, an mehrstreifigen Bundesstraßen weniger als fünf Prozent, schreibt Lahl.

Doch um die Probleme im Griff zu behalten, muss kräftig saniert werden. Für das nächste Jahrzehnt beziffert das Ministerium den Investitionsbedarf für Brücken an Bundesfernstraßen auf insgesamt 1,8 Milliarden Euro. Für die Bauwerke an den Landesstraßen werden 400 Millionen Euro benötigt. Pro Jahr wären das 40 Millionen Euro aus dem Landeshaushalt – im Doppeletat für 2018 und 2019 sind indes pro Jahr nur 30 Millionen Euro eingestellt. „Künftig soll der Bedarf von 40 Millionen Euro jährlich voll gedeckt werden“, stellt Lahl in Aussicht. Der SPD-Verkehrsexperte Martin Rivoir will die Regierung daran messen: „An diese Zusage wird sich Verkehrsminister Winfried Hermann halten müssen. Die zusätzlichen zehn Millionen Euro sind dringend notwendig, um nicht weitere neue strukturelle Schulden aufzubauen und Staus und Risiken von morgen zu produzieren.“