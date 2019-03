Karlsruhe Meuthen: Schülerdemos zu Klima politischer Kindesmissbrauch

Karlsruhe / DPA

Der AfD-Vorsitzende Jörg Meuthen hat Schülerdemos für Klimaschutz scharf kritisiert. „Was da geschieht, ist politischer Kindesmissbrauch“, sagte der Europaabgeordnete am politischen Aschermittwoch in Karlsruhe zu der von der schwedischen Schülerin Greta Thunberg angestoßenen Bewegung. „Plötzlich finden alle das Schulschwänzen toll.“ Die jungen Leute glaubten tatsächlich, dass die Welt am Ende sei, wenn die Dekarbonisierung nicht innerhalb von 20 Jahren gelinge, sagte Meuthen. „Das ist Stuss.“

Schüler und Studenten in aller Welt demonstrieren mittlerweile nach dem Vorbild der schwedischen Aktivistin Greta Thunberg unter dem Motto #FridaysForFuture für mehr Klimaschutz.