Zwei Jahre nach ihrer Festnahme in der Türkei hat Mesale Tolu ein Buch über ihre Gefangenschaft und ihren Einsatz für die Pressefreiheit veröffentlicht. Heute stellt die deutsche Journalistin kurdisch-türkischer Herkunft ihren Bericht mit dem Titel „Mein Sohn bleibt bei mir!“ im Rahmen einer Lesung in ihrer Heimatstadt Ulm vor. Das Buch ist am Dienstag im Hamburger Rowohlt Verlag erschienen - rund acht Monate nachdem die türkischen Behörden Tolu im vergangenen August die Ausreise nach Deutschland erlaubten.

Die Journalistin wurde Ende April 2017 wegen angeblicher Unterstützung von Terroristen in Istanbul verhaftet. Zeitweise war sie zusammen mit ihrem kleinen Sohn in einem Frauengefängnis eingesperrt. In ihrem Buch berichtet sie laut Verlagsangaben „über die Brutalität von Polizei und Justiz, das Alltagsleben in der politischen Gefangenschaft zwischen Hoffnung und Verzweiflung, ihren Kampf um Freiheit für ihre Familie und ihren Einsatz für die Pressefreiheit“.

Verlagsangaben zum Buch