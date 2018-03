Stuttgart Menschen protestieren gegen türkischen Militäreinsatz

Stuttgart / DPA

In mehreren Städten in Baden-Württemberg sind am Abend und in der Nacht zu Donnerstag Menschen gegen den Einsatz der türkischen Armee in Nordsyrien auf die Straße gegangen. Die Polizei in Heilbronn zählte bei einer unangemeldeten Demo im Stadtzentrum rund 90 Personen. Ihr Protest verlief friedlich - wie auch in anderen Städten im Südwesten. In Freiburg und Stuttgart kamen jeweils circa 170 Leute zusammen, in Ulm nur etwa ein Dutzend, wie ein Bundespolizeisprecher in Stuttgart sagte. In vielen deutschen Städten gab es am Abend und in der Nacht zu Donnerstag solche Demos, beispielsweise in Köln, Hamburg, Saarbrücken, Dresden und Berlin.