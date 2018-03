Stuttgart Medien: Martin Jäger wechselt ins Bundesministerium

Stuttgart / DPA

Staatssekretär Martin Jäger (53) wechselt einem Medienbericht zufolge vom Innenministerium in Stuttgart ins Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. „Mich hat es gereizt, wieder in einem international aufgestellten Ministerium zu arbeiten“, wurde Jäger am Freitag von faz.net zitiert.

Innenminister Thomas Strobl (CDU) wollte die Nachricht über den angeblichen Wechsel seines engen Mitarbeiters auf Anfrage nicht kommentieren. Jäger war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen. Der in Ulm geborene Jäger ist seit Oktober 2016 Staatssekretär im Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration. Ein Schwerpunkt ist die Sicherheitspolitik. Er war zuvor Botschafter in Afghanistan und arbeitete im Bundesfinanzministerium.

Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung wollte den angeblichen Wechsel auf Anfrage von faz.net weder bestätigen noch dementieren. Erster Dienstsitz der Behörde ist Bonn - ein Teil der Mitarbeiter sitzt allerdings in Berlin.

