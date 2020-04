Vor dem Start der Maskenpflicht in Baden-Württemberg am Montag wirbt Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) per Zeitungsanzeige für die Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahme. „Aber bitte mit Maske!“ heißt es in den Anzeigen, die am Samstag in Zeitungen im ganzen Land erschienen. Auf einem Foto ist Kretschmann mit grauem Mund-Nasen-Schutz mit den drei Löwen aus dem Landeswappen zu sehen. In Bussen, Bahnen und beim Einkaufen ist die Maske von Montag an Pflicht. Selbstgemachte Modelle sowie Tücher oder Schals, die Mund und Nase bedecken, sind ausreichend.

Masken in Baden-Württemberg: Kritik an Kretschmanns Kampagne

Aus der Opposition kam Kritik an der Kampagne. „Wenn das Geld des Steuerzahlers schon für eine Kampagne für eine Maßnahme ausgegeben wird, die vom Weltärztepräsidenten als 'lächerlich' bezeichnet wird, dann hätte ich mir gewünscht, dass man Sympathieträger aus den Bereichen Kultur, Sport und Wissenschaft gesucht hätte und nicht einfach eine Vorwahlkampagne für den Ministerpräsidenten gestaltet“, sagte FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke.

FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke kritisiert die Masken-Kampagne von Ministerpräsident Winfried Kretschmann.

© Foto: Marijan Murat/DPA

Laut einer repräsentativen Umfrage im Auftrag der „Schwäbischen Zeitung“ befürwortet eine Mehrheit der Baden-Württemberger die Maskenpflicht. Knapp 60 Prozent bewerten sie sehr positiv oder eher positiv. Bei den Älteren sind es aber deutlich mehr als bei den Jüngeren. Während 73,1 Prozent der Baden-Württemberger über 65 Jahren die Maßnahme befürworteten, waren es bei den 18- bis 29-Jährigen nur 45,6 Prozent.

Masken wegen des Coronavirus: Das Tragen ist von Montag an Pflicht

Von Montag, 27.04.2020, an ist das Tragen einer Maske wegen des Coronavirus in Baden-Württemberg unter anderem im öffentlichen Nahverkehr sowie in Geschäften Pflicht. Wer dagegen verstößt, muss mit Strafen rechnen.

Baden-Württemberg mit am schwersten von Corona betroffen

Zugleich kündigte das Land Baden-Württemberg am Samstag an, dass es die Zahl der Coronavirus-Tests im Land deutlich erhöhen wolle. Die Rede war von einer Verdopplung der Anzahl von aktuell etwa 80.000 auf dann 160.000 Tests pro Woche. Angesichts der schrittweisen Lockerungen der Corona-Regeln in Baden-Württemberg steigt auch die Sorge vor erneut ansteigenden Fallzahlen im Land.

Schon jetzt ist Baden-Württemberg dem RKI zufolge eines der am schwersten betroffenen Bundesländer in Deutschland neben Bayern und Nordrhein-Westfalen.