Nach einem zeitweisen Überschreiten der Corona-Vorwarnstufe verschärft die Stadt Mannheim die Regeln im Kampf gegen die Pandemie . Für Feiern in privaten Räumen soll die Teilnehmerzahl ab diesem Freitag auf 25 Personen gesenkt werden, wie die Stadt am Dienstag mitteilte. Für Feiern in öffentlichen Räumen wie Gaststätten oder Vereinshäusern fordert sie demnach ein Hygienekonzept.