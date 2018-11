Kameras in der Innenstadt Mannheim startet „intelligente“ Überwachung

Mannheim / Von Wolfgang Risch

Wenn die Freundin ih­rem Freund um den Hals fällt, wird das keinen Alarm auslösen. Wenn zwei oder auch mehrere Personen in eine Schlägerei verwickelt sind, hingegen schon. Die Stadt und das Polizeipräsidium Mann­heim setzen bei der intelligenten, algorithmengesteuerten Videoüberwachung in der Innenstadt auf ein lernfähiges System, sagt Nils Hauck, Pro­­jektleiter im Mannheimer Rathaus.

Anfang Dezember geht die intelligente Videoüberwachung nach Angaben der Polizei in Betrieb. Kürzlich wurden die ersten Kameras an zwei neuralgischen Punkten installiert, sie nehmen schon auf. Schilder weisen Passanten „für jedermann erkennbar“, so das Rathaus, darauf hin. Dies wird an allen Standorten so sein.

Sicherheit ist auch ein gefühlter Zustand, hatte die Stadt vor Jahresfrist die Pläne begründet, eine lange Diskussion im Ausschuss für Sicherheit und Ordnung des Gemeinderates war dem Entscheid vorangegangen.

Keine Gesichtserkennung

Dabei ging es auch um Freiheit und Lebensqualität, die unter der Überwachung durch im Endausbau 71 Kameras an 28 Standorten leiden könnten. Nach wie vor wird der Platz vor dem Hauptbahnhof gefilmt. Bürgermeister Christian Specht betont, dass die neueste Technik mehr Sicherheit gewährleisten soll und gleichwohl „die Persönlichkeitsrechte der Bürger und der Besucher der Stadt“ wahren. Unter keinen Umständen soll es eine Gesichtserkennung geben.

Dass die Polizei auf dem „Alten Messplatz“ nördlich des Neckars, wo vor wenigen Tagen eine der Kameras in Betrieb gegangen ist, 50 Straftaten je Hektar und Jahr und 45 in der zentralen Kurpfalzstraße registriert hat, gab den Ausschlag. In der Innenstadt sind es 13 pro Hektar, in Mannheim insgesamt 0,7. Die Stadt zwischen Rhein und Neckar gilt damit als Kriminalitätsschwerpunkt, etwa durch die Drogenszene, bei Straßenraub und Taschendiebstahl. Dies ist Voraussetzung für die flächendeckende Überwachung auf im Endausbau etwa 24 Hektar.

Rathaus und Polizei betreten, zumindest bundesweit Neuland. Ihm sei kein vergleichbares System bekannt, sagt Polizeidirektor Klaus Pietsch, der Leiter des Führungs- und Lagezentrums im Mannheimer Präsidium, „vielleicht irgendwo in China“. Sicherheitsdezernent Christian Specht erläuterte bei einem Kongress „Kommunale Ordnung“ in Hamburg, wie Mannheim „mit intelligenter Software gegen Kriminalität“ vorzugehen gedenkt. Die rund 150 Teilnehmer aus Kommunen der ganzen Bundesrepublik zeigten nach Worten Spechts großes Interesse an dem deutschen Pilotprojekt. „Die algorithmenbasierte Form der Videoüberwachung wird für einen Rückgang der Straßenkriminalität sorgen“, sagte der Bürgermeister an der Elbe voraus.

Andererseits sei der Eingriff in die „Grundrechte unbeteiligter Passanten“ gering. Specht: Die Videoüberwachung dürfe nicht isoliert angewendet werden, sondern müsse Teil eines umfassenden Sicherheitskonzeptes sein. So diskutiert etwa ein „Runder Tisch Sicherheit“ regelmäßig die Wirksamkeit der Videoüberwachung. Wie funktioniert das lernende System der Überwachung? Wie unterscheiden sich Schlagen oder Treten von Begrüßungsszenen? Die inteligente Technik wird anhand von Bewegungsmustern lernen, dies zu unterscheiden, sagt Stadt-Projekteiter Nils Hauck. Meldet die Videoüberwachung einen Vorfall, wird der Polizist am Bildschirm alarmiert und kann eine Streife losschicken. Die letzte Entscheidung, sagt Hauck, „trifft immer noch der Mensch“.