Stuttgart Lucha: Pflegemangel mit Fachkräften aus dem Ausland decken

Stuttgart / DPA

Der im Südwesten herrschende Fachkräftemangel in der Pflege sollte nach Ansicht von Sozialminister Manne Lucha (Grüne) nur zu einem geringen Teil durch ausländische Kräfte gedeckt werden. „Ich bin dafür, dass man Pflegekräfte aus den Ländern nach Deutschland holt, die über ihren eigenen Bedarf ausbilden. Das betrifft etwa die Philippinen und Tunesien“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. „Die haben auch ein sehr gutes Ausbildungsniveau.“ Letztlich müsse aber alles getan werden, um den Pflegeberuf in Deutschland attraktiver zu machen, um mehr Nachwuchs anzuziehen.

„Die Arbeitsbedingungen und die Vergütungen müssen besser werden“, sagte Lucha. „Das trifft uns zwar dann alle, weil wir höhere Beiträge in die Sozialversicherungssysteme zahlen müssen. Aber das muss uns diese Arbeit wert sein.“ Die schwarz-rote Bundesregierung hatte Anfang August ein Milliardenprogramm gegen den Pflegenotstand in Deutschland auf den Weg gebracht. Ein Ziel ist es, in der stationären Altenpflege insgesamt 13 000 zusätzliche Stellen zu schaffen. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte signalisiert, dass er eine Anhebung des Pflegeversicherungsbeitrags nicht ausschließt.

Der Demografiebeauftragte des Landes Baden-Württemberg sprach im April von 40 000 zusätzlichen Pflegekräften, die bis 2030 im Südwesten fehlten. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes werden bis 2030 rund 51 000 zusätzliche Pflegekräfte gebraucht. Bundesweit sind bereits rund 35 000 Stellen in der Alten- und Krankenpflege für Fachkräfte und Helfer offen.