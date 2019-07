Bei Anfeindungen und Bedrohungen können sich Politiker und Staatsbedienstete jetzt rund um die Uhr an Experten des Landeskriminalamtes (LKA) wenden. Innenminister Thomas Strobl (CDU) teilte am Freitag in Stuttgart mit, dass Amts- und Mandatsträgern ab sofort telefonische Beratung beim LKA zur Verfügung stehe. „Wir schauen nicht weg, sondern wir hören hin, wir handeln und lassen damit niemanden mit seinen Sorgen und Befürchtungen alleine“, sagte Strobl. Mit dem neuen Angebot sollen die Betroffenen ermutigt werden, sich früh an Experten zu wenden. Bei akuten Bedrohungen solle aber weiterhin der Polizeinotruf 110 gewählt werden.

Der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke war Anfang Juni durch einen Kopfschuss getötet worden. Die ermittelnde Bundesanwaltschaft stuft den Mord als politisches Attentat mit rechtsextremem Hintergrund ein. In Baden-Württemberg sorgte der Angriff auf den Hockenheimer Oberbürgermeister Dieter Gummer (SPD) für Entsetzen. Gummer war am Montagabend an seinem Wohnhaus in Rheinland-Pfalz von einem bislang unbekannten Mann attackiert worden.

Das LKA zählte im vergangenen Jahr im Südwesten 160 Fälle, bei denen Amts- und Mandatsträger Opfer von politisch motivierten Straftaten geworden sind. Im Jahr davor waren es 155 Taten. Insbesondere die Anonymität im Internet scheine die Hemmschwelle für aggressives Denken und Drohungen zu senken, sagte Strobl. Die neue LKA-Ansprechstelle ist unter der Nummer 0711 5401 3003 erreichbar.