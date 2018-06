Bad Krozingen Letztes Büro von Alt-Bundespräsident Scheel wird Museum

Bad Krozingen / DPA

Knapp zwei Jahre nach dem Tod von Alt-Bundespräsident Walter Scheel ist das letzte Büro des Politikers zum Museum geworden. Scheels Arbeitszimmer im Rathaus von Bad Krozingen südlich von Freiburg diene nun als Erinnerungsstätte, teilten die Gemeinde und die FDP-nahe Friedrich-Naumann-Stiftung zur Eröffnung am Dienstag mit. Der Raum sei künftig öffentlich zugänglich und würdige mit einer Ausstellung Scheels Leben und Wirken.

In dem Büro befinden sich den Angaben zufolge historische Dokumente und Gegenstände aus mehreren Jahrzehnten. Darunter seien Bücher von Scheel, Redemanuskripte sowie politische wie persönliche Erinnerungsgegenstände.

Der FDP-Politiker Scheel, Bundespräsident von 1974 bis 1979, war im August 2016 in Bad Krozingen im Alter von 97 Jahren gestorben. Er hatte seinen Lebensabend in dem Ort verbracht. Von 2009 bis zu seinem Tod lebte er in Bad Krozingen. Von 2009 bis 2014 nutzte er als Alt-Bundespräsident das Büro, das nun ein Museum ist.

Bundespräsidialamt zu Walter Scheel

Haus der Geschichte zu Walter Scheel

Friedrich-Naumann-Stiftung

Bad Krozingen