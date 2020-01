Lehrer im Südwesten können voraussichtlich vom kommenden Schuljahr an freiwillig eine Stunde mehr in der Woche arbeiten. Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) will damit den noch einige Jahre andauernden Lehrermangel abfedern. Mit ihrem Konzept soll sich das grün-schwarze Kabinett bei seiner Sitzung am Dienstag in Brüssel beschäftigen. Eine Ministeriumssprecherin bestätigte einen entsprechenden Bericht der „Südwest Presse“ (Donnerstag). Demnach soll es Lehrern unter bestimmten Voraussetzungen möglich sein, ihre Unterrichtsverpflichtung vorübergehend zu erhöhen und später wieder entsprechend zu reduzieren.