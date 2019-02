Ellwanger Gemeinderat LEA-Entscheidung könnte erneut vertagt werden

Ellwangen / Nadine Vogt

Die Entscheidung um die Verlängerung der Landeserstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge (LEA) in Ellwangen könnte noch einmal verschoben werden. Angesetzt ist sie auf die Gemeinderatssitzung am 14. Februar. Bereits im Dezember gab es keine Entscheidung, nachdem die Ellwanger Stadträte den Tagesordnungspunkt überraschend verschoben hatten.

Ist der LEA-Leiter befangen?

Grund für die erneute Verschiebung könnte ein Antrag sein, der ein Gutachten zur potenziellen Befangenheit von Berthold Weiß fordert. Der Ellwanger sitzt für die Grünen im Gemeinderat, ist zugleich aber Leiter der LEA. Ob er deshalb möglicherweise befangen ist, soll nach Ansicht der Freien Bürgern, ein Gutachten klären. In der kommenden Gemeinderatssitzung am 7. Februar wird deshalb zuerst über diesen Antrag abgestimmt. Geht er durch, muss die Stadt ein Gutachten erstellen. Dies werde einige Zeit in Anspruch nehmen, sodass die Abstimmung nur eine Woche später voraussichtlich nicht durchgeführt werden könne, teilt der Pressesprecher der Stadt mit. Die Entscheidung um die Verlängerung zögert sich dann erneut hinaus. Wird der Antrag abgewiesen, wird die Entscheidung wie geplant am 14. Februar stattfinden.

Freie Bürger fordern ein Gutachten

Die Freien Bürger hatten die Frage nach einer Befangenheit von Berthold Weiß immer wieder gestellt. Aus Sicht des Regierungspräsidiums sei Weiß nicht befangen. Das RP, bei dem er angestellt ist, habe das bereits vor mehreren Monaten geprüft. Bei der letzten Sitzung hatten sich die Gemeinderats-Fraktionen der SPD und der Grünen für eine Verlängerung der Einrichtung ausgesprochen. Auch der parteilose Oberbürgermeister Karl Hilsenbek positioniert sich erstmals klar: „Die LEA soll weiterbetrieben werden, das ist meine persönliche Meinung.“ Die Freien Bürger hingegen sprachen sich dagegen aus und letztlich sorgten die Stadträte der CDU dafür, dass die Entscheidung vertagt wurde. In der Fraktion hatten sich einige für, andere gegen die Weiterführung ausgesprochen.

Aktuelle Vertrag läuft bis 2020

Der erste Vertragsentwurf sah vor, die Laufzeit der LEA in Ellwangen bis Ende 2024 zu verlängern. Maximal 700 Flüchtlinge sollten dann darin untergebracht werden. Stadt und Ostalbkreis sollten im Gegenzug weiterhin davon entbunden werden, Anschlussunterbringungen zu stellen. Das Land trägt die Kosten für die LEA. Der aktuelle Vertrag gilt bis Mai 2020.

