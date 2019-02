LEA Ellwangen Strobl: Verlängerung der LEA sei eine „gute Lösung“

Der neue LEA-Vertrag gilt bis Dezember 2022. In der Landeserstaufnahmestelle in Ellwangen sollen maximal 700 Menschen unterkommen. Im September 2015 lebten dort in kurzfristig eingerichteten Notunterkünften 4.686 Flüchtlingen. © Foto: dpa

Ellwangen / Nadine Vogt

Innenminister Strobl bezeichnet die Verlängerung der LEA in Ellwangen als „faire und gute Lösung“.

„Die Verhandlungen zur LEA Ellwangen waren zugegebenermaßen schwierig und das Land Baden-Württemberg ist der Stadt Ellwangen weit entgegengekommen“, sagt Innenminister Thomas Strobl, der das große ehrenamtliche Engagement der Ellwanger Bürger betont. „Letztendlich haben wir nun ein gutes und tragfähiges Ergebnis.“

In wenigen Minuten wurde am Donnerstagabend im Ellwanger Gemeinderat entschieden, was über Monate hinweg Diskussionsthema war. Die Landeserstaufnahmestelle für Flüchtlinge bleibt zwei weitere Jahre bestehen, bis zum Dezember 2022. In der LEA in Ellwangen leben derzeit 432 Menschen. Maximal 700 Plätze sind vorgesehen.

Vier Landeserstaufnahmestellen im Land

Die Landerstaufnahmestelle ist eine von insgesamt vier Einrichtungen in Baden-Württemberg. An drei Standorten im Karlsruher Stadtgebiet finden sich 1000 Plätze. Die LEA in Freiburg kann 800 Menschen beherbergen. In Heidelberg gibt es außerdem ein Ankunftszentrum mit aktuell 2000 Plätzen. In der LEA in Sigmaringen gibt es 875 weitere Plätze, derzeit sind 526 belegt. Ähnlich wie in Ellwangen ist nur etwa ein Drittel im Moment belegt, was mit den sinkenden Flüchtlingszahlen zusammenhängt. Waren es 2015 noch rund 98.000 Ankömmlinge in Baden-Württemberg, hat sich diese Zahl im vergangenen Jahr auf 10.738 Menschen drastisch verringert.

Polizei weiter präsent

„Die Polizei wird entsprechend der Sicherheitslage vor Ort präsent sein“, sichert Innenminister Strobl außerdem zu. Nach einer missglückten Abschiebung im Mai 2018 stand die Sicherheit immer wieder zur Debatte. Die Polizeiwache in der LEA bleibt außerdem eingerichtet. Die nun beschlossene Verlängerung sei insgesamt „für alle Beteiligten eine faire und gute Lösung.“

Gesundheitsakademie auf ehemaligem Kasernengelände

Das Innenministerium hatte zuvor einer Laufzeitverkürzung zugestimmt. Der Kreistag des Ostalbkreises, als dritter Vertragspartner, hat der 24 000-Einwohner-Stadt die Einrichtung einer Gesundheitsakademie zugestimmt. Denn seit Jahren wird in Ellwangen darüber gesprochen, was aus dem ehemaligen Geländer der Reinhardt-Kaserne wird. Dort wurde die LEA im April 2015 in einem Teilbereich eingerichtet. Die Konversionsbemühungen wollen Land und Kreis weiterhin unterstützen.

