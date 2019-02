Landeserstaufnahmestelle LEA bleibt in Ellwangen

Kurzzeitige Unterbringung

Zahlen Derzeit leben 432 Flüchtlinge in der Landeserstaufnahmestelle in Ellwangen. Momentan sind es 300 Männer, 71 Frauen und 61 Männer. Ein Großteil kommt aus Nigeria und Guinea. In der LEA werden die Menschen kurzzeitig untergebracht, meist bleiben sie dort nicht länger als einen Monat. Dann folgt die Anschlussunterbringung oder die Abschiebung – je nach Status des Asylverfahrens.