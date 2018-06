Saisonkräfte Landwirte und Hoteliers sind in Sorge

Landwirte und Hoteliers sind in Sorge

Stuttgart / Jens Schmitz

Werden Landwirtschafts- und Hotelbetriebe im kommenden Jahr noch genügend Saisonarbeitskräfte finden? Diese Frage beschäftigt gerade viele in den Branchen, denn Ende dieses Jahres läuft eine Übergangsregelung aus, die die Zeitgrenze für kurzfristige geringfügige Beschäftigungen von 50 auf 70 Arbeitstage erhöht hat. Die Attraktivität der saisonalen Jobs könnte dann leiden.

Die grün-schwarze Landesregierung hält eine Fortschreibung für sinnvoll, plant aber derzeit keine Bundesratsinitiative. Das geht aus der Antwort auf eine FDP-Anfrage im Landtag hervor, die der SÜDWEST PRESSE vorliegt. „Zunächst bleibt abzuwarten, inwieweit die Bundesregierung hier initiativ wird“, schreibt die Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium, Katrin Schütz. „Über eine entsprechende Bundesratsinitiative wird die Landesregierung zu gegebener Zeit entscheiden.“

Ruf nach Planungssicherheit

FDP-Fraktionssprecher Erik Schweickert drängt dagegen zur Eile: „Gerade in der Landwirtschaft brauchen Betriebsleiter langfristige Planungssicherheit und können mit vielen Ent­scheidungen für das kommende Jahr nicht einfach bis Dezember warten.“ CDU und CSU brächten in Berlin gegen die SPD nur durch, was aus dem Bundesrat unterstützt werde. „Daher braucht es jetzt den Anstoß aus Baden-Württemberg.“