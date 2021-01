Mit angriffslustiger Rhetorik und Freude an der Polemik prägt Hans-Ulrich Rülke seit Jahren die Debatten im Landtag. Doch der FDP-Fraktionschef will die Oppositionsbänke verlassen. Nach der Landtagswahl im März soll möglichst eine Regierungsbeteiligung herausspringen. Wie soll das gelingen? Was...