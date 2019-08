Wenn Ministerpräsident Winfried Kretschmann nach dem Sommerurlaub in Griechenland kommende Woche seinen Dienst wieder antritt, wird ihn sein erster öffentlichkeitswirksamer Termin am Mittwochabend in den Weißen Saal des Neuen Schlosses in Stuttgart führen, den Festsaal des Landes. Beim Empfang...