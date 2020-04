Erstmals seit einigen Wochen kommt der baden-württembergische Landtag heute wieder zu einer Plenarsitzung zusammen. Doch angesichts des grassierenden Coronavirus müssen die Abgeordneten wie schon bei der Sitzung Mitte März besondere Regeln beachten: Alle müssen 1,5 Meter Abstand halten. Im Plenarsaal wird nur jeder zweite Platz belegt, dafür nehmen Parlamentarier auch auf der Besuchertribüne Platz. Es wird keine Anwesenheitslisten geben, in die sich die Abgeordneten sonst eintragen. Das Rednerpult wird nach jedem Redner desinfiziert. Die Stenografen müssen draußen bleiben und werden durch eine Audioaufzeichnung ersetzt. Die Landtagsverwaltung stellt einen Mundschutz aus Stoff zur Verfügung. Das Tragen sei aber freiwillig, sagte eine Sprecherin.

Auch inhaltlich geht es am Mittwoch vor allem um die Corona-Krise. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) will eine Regierungserklärung zur Pandemie halten. Der Titel in der Tagesordnung lautet: „Der Weg der Verantwortung in der Krise - die Corona-Pandemie gemeinsam bewältigen“.

