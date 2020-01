Landtagspräsidentin Muhterem Aras (Grüne) hat eine Kandidatur für das Stuttgarter Oberbürgermeisteramt nicht ausgeschlossen. „Dass auch ich in den Blick gerate in der Frage einer OB-Kandidatur für Stuttgart, ist mir bewusst“, teilte Aras am Dienstag auf Anfrage in Stuttgart mit. „Die Stuttgarter Grünen sind aber weder zeitlich noch personell unter Zugzwang“, meinte sie. „Ich vertraue darauf, dass sich der Kreisverband so viel Zeit lässt, wie nötig ist, um eine gute Entscheidung für die Landeshauptstadt zu treffen.“ Zuvor hatte der amtierende Oberbürgermeister Fritz Kuhn (Grüne) erklärt, nicht für eine zweite Amtszeit antreten zu wollen. Aras sagte dazu: „Mich hat die Entscheidung überrascht, ich kann sie aber respektieren und in der Begründung nachvollziehen.“