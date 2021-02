Der baden-württembergische Landtag hat das Gesetz zu einer bundesweit einmaligen Fusion am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) beschlossen. Die Universität und das Großforschungszentrum verschmelzen damit noch mehr, was vor allem für Personal und Finanzen eine Rolle spielt. Es soll dem KIT auch bei der Suche nach internationalen Spitzenkräften helfen, wie KIT-Präsident Holger Hanselka und Baden-Württembergs Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur sagten. Mit dem neuen Gesetzes könnten zum Beispiel die Anteile von Lehre und Forschung bei Professuren flexibler gestaltet werden.

