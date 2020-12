In der Nacht auf den 21. Juni zogen Dutzende Menschen, vor allem junge Männer, durch die Stuttgarter Innenstadt, plünderten Geschäfte und lieferten sich Auseinandersetzungen mit der Polizei. Mittlerweile hat die Polizei weit mehr als 100 Verdächtige ermittelt. Ab heute (9.00 Uhr) befasst sich der Landtag noch einmal mit dem Thema. Aktueller Anlass sei ein mündlicher Bericht von Innenminister Thomas Strobl (CDU), mit dem er dem Kabinett vom aktuellen Sachstand berichtet habe, sagte ein Sprecher der CDU-Fraktion. Dabei soll es auch um Respekt vor der Polizei während der Corona-Pandemie gehen.

Die AfD will am Mittwoch den aktuellen Streit um die Rundfunkgebühren thematisieren - in Sachsen-Anhalt gibt es heftigen Koalitionskrach wegen der Erhöhung des Rundfunkbeitrags. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) hat die umstrittene Erhöhung der Rundfunkgebühren gestoppt. Die bundesweite Anhebung um 86 Cent ist damit vorerst hinfällig.