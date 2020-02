An mangelnder Wortgewalt liegt es nicht, dass die drei Oppositionsfraktionen im Landtag von Baden-Württemberg politisch so wenig Widerhall finden. AfD-Fraktionschef Bernd Gögel bescheinigte der grün-schwarzen Regierung jüngst wieder „vollumfängliches Versagen in allen Bereichen“. SPD-Kolleg...