Der Rauswurf zweier AfD-Politiker aus dem Plenum sorgte für Schlagzeilen. Nun entscheidet der Verfassungsgerichtshof über den Fall.

Man brauche ein „ganz klares Urteil“, beschwört Christopher Lenz die neun Richter des Verfassungsgerichtshofs Baden-Württemberg. „Wir haben jetzt die gewaltfreien Tabus ausgereizt, da brauchen wir ein Stopp-Signal“, fordert der Rechtsanwalt, der den Landtag und dessen Präsidentin Muhterem Aras (Grüne) in diesem Organstreitverfahren mit zwei AfD-Abgeordneten vertritt.

„Es geht nicht um Belanglosigkeiten, es geht um Kernpunkte der Demokratie“, fordert auf der Gegenseite ebenfalls der fraktionslose AfD-Politiker Wolfgang Gedeon eine Grundsatzentscheidung ein. Es gehe um die „Dialektik von Recht und Ordnung“. Die Landesverfassung sei eine Verfassung der Freiheit „und nicht der Willkür, der herrschenden“, sekundiert sein Parteifreund Stefan Räpple. Wenn das Gericht der zunehmenden Einschränkung der Meinungsfreiheit nicht Einhalt gebiete, müsse er sich „ernsthaft Sorgen um die Zukunft unseres Landes machen“.

Formal geht es in dem von den AfD-Politikern angestrengten Organstreitverfahren darum, ob ihr von Landtagspräsidentin Aras verfügter und von der Landtagsmehrheit später bestätigter Ausschluss aus der laufenden Sitzung des Landtags und von drei folgenden Plenarsitzungen rechtens war. Oder ob die Rechte der Abgeordneten zu sehr eingeschränkt wurden.

Landtag Stuttgart Nach Räpple-Rauswurf: Aras sieht „höchste Eskalationsstufe“ mit der AfD Nach dem Rauswurf von zwei AfD-Politikern aus dem Sitzungssaal äußert sich Landtagspräsidentin Muhterem Aras – und findet deutliche Worte für die Geschehnisse.

Vor Gericht aber versuchen beide Seiten, den Fall zu einem zu erklären, an dem sich vieles entscheidet: das Verständnis von Politik und die Zukunft des Parlamentarismus. Politik sei für ihn „eine Fortsetzung des Krieges mit Worten“, sagt Gedeon in seinem Schlusswort. „Wir werden versuchen, die Ausführungen verfassungsrechtlich zu fassen“, erwidert Verfassungsgerichts-Präsident Malte Graßhof.

Was ist passiert?

Der Eklat, der nun das Landesverfassungsgericht beschäftigt, liegt schon ein gutes halbes Jahr zurück. Am 12. Dezember 2018 hatte Aras die beiden AfD-Politiker nach vorangegangen Ordnungsrufen aus der laufenden Sitzung ausgeschlossen. Räpple und Gedeon (gegen die die AfD-Landesspitze am Vorabend noch laufende Parteiausschlussverfahren eingeleitet hatte) leisteten der Anordnung aber erst Folge, nachdem die Landtagsverwaltung die Polizei zur Hilfe gerufen hatte – ein in der Geschichte des Landtags beispielloser Vorgang. Räpple hatte den ersten Ordnungsruf für einen Zwischenruf in Richtung SPD kassiert: „So sind sie, die roten Terroristen.“ Gedeon hatte zu der türkischstämmigen Präsidentin zugerufen, so könne sie ein Parlament „in Anatolien“ führen, aber nicht in Deutschland.

Stuttgart Video vom Eklat im Landtag: Hier wird AfD-Mann Räpple abgeführt Im Stuttgarter Landtag sorgt der AfD-Abgeordnete Räpple für einen Eklat und wird abgeführt. Ein Kollege der SPD filmt die Szene.

„Die Antragssteller sind keine Opfer, sondern Täter. Beide wollten den Eklat an diesem Tag“, sagt Lenz vor Gericht. Die Präsidentin habe dagegen „alles richtig gemacht“. Räpple verlangt dagegen, dass Aras gerügt wird. Schließlich sei eine „Verleumdung ersten Grades“ seiner Person durch den FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke in der gleichen Sitzung von der Präsidentin nicht geahndet worden. Rülke hatte gesagt, die „geistigen Vorläufer von Leuten wie Herrn Räpple sind im Stechschritt durch das Brandenburger Tor marschiert“.

Der Verfassungsgerichtshof will sein Urteil am 22. Juli verkünden. Im Januar hatten die Richter Eilanträge von Gedeon und Räpple auf Erlass einer einstweiligen Verfügung gegen den Sitzungsausschluss abgelehnt.

