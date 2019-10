Die grün-schwarze Landesregierung will im Haushalt für die Jahre 2020/21 fast 3000 neue Stellen schaffen. Darunter sind rund 1000 Lehrerstellen. Sie seien nötig, um bereits beschlossene Maßnahmen wie den Ausbau des Ethikunterrichts umzusetzen, sagte Finanzministerin Edith Sitzmann (Grüne) am Dienstag in Stuttgart.

Zuvor hatte das Kabinett den Haushaltsentwurf beschlossen. Der Haushalt hat im Jahr 2020 voraussichtlich ein Volumen - also Einnahmen auf der einen und Ausgaben auf der anderen Seite - von rund 50,4 Milliarden Euro. Im Jahr 2021 steigt er auf rund 52,2 Milliarden Euro. Es werden keine neuen Schulden aufgenommen; bislang ist aber auch kein weiterer Abbau des Schuldenbergs von rund 45 Milliarden Euro geplant. Der Haushalt soll am 6. November in den Landtag eingebracht und am 18. Dezember dort beschlossen werden.

