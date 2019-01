Verkehr Landes-CDU will Fahrverbote aussetzen

Landes-CDU will Fahrverbote aussetzen

Schöntal/Stuttgart / Roland Muschel

Die CDU Baden-Württemberg fordert eine Neubestimmung des Stickoxid-Grenzwerts. „Bis dahin muss es ein Moratorium für massive Eingriffe ins Eigentum aufgrund dieses Grenzwertes geben“, heißt es in einer Erklärung, die die Südwest-CDU auf einer Klausurtagung im Kloster Schöntal beschlossen hat. Der jetzige Grenzwert sei „ohne wissenschaftliche Grundlage“ entstanden. Zudem müssten die Standorte der Messstellen überprüft werden. „Ziel dieser Maßnahme sollte das Aussetzen der Diesel-4-Fahrverbote, jedenfalls die Verhinderung von Diesel-5-Fahrverboten sein“, heißt es in der Erklärung weiter.

In Stuttgart gelten seit Januar Fahrverbote für Euro-4-Diesel. Dagegen demonstrierten am Samstag in der Landeshauptstadt rund 1200 Menschen.

Die neue CDU-Bundesvorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer sagte in Schöntal, man dürfe Umwelt- und Klimaschutz nicht durch Deindustrialisierung Deutschlands und einen Verlust von Arbeitsplätzen erreichen. Der Schöntaler Beschluss sei eine „sehr gute Arbeitsgrundlage, auf der wir die Debatte auch in der Gesamtpartei führen können“.

Grünen-Landeschefin Sandra Detzer kritisierte den Beschluss des Koalitionspartners: „Die einzige wirkliche Gefahr für den Industriestandort Deutschland ist die Politik der CDU in Bund und Land.“ Umweltschutz habe bisher zu einem Plus an Arbeitsplätzen geführt.