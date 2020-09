Wer künftig über die geplante Landarztquote ein Medizinstudium ergattert, aber danach nicht auf dem Land arbeitet, riskiert eine empfindliche Strafe. Am Dienstag soll nach jetzigem Stand eine entsprechende Kabinettsvorlage zur konkreten Ausgestaltung der Landarztquote beschlossen werden. 75 Studienplätze sollen demnach ab 2021 jährlich an Studienanfänger in der Humanmedizin vergeben werden, die Landarzt werden möchten, aber nach dem herkömmlichen Verfahren keinen Studienplatz bekommen haben. Diese Studenten verpflichten sich, nach ihrem Abschluss für zehn Jahre als Hausarzt in einem Gebiet zu arbeiten, in dem es einen Ärztemangel gibt. Halten sich die Absolventen nicht an den Vertrag, droht ihnen laut dem Gesetzesentwurf eine Strafe von bis zu 250 000 Euro.