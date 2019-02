Stuttgart Land weitet Musterregionen für Öko-Landbau aus

Stuttgart / DPA

Mit weiteren sogenannten Bio-Musterregionen will die grün-schwarze Landesregierung den Ökolandbau im Südwesten vorantreiben. Zu den bereits vier ausgewiesenen Regionen kommen jetzt fünf neue Gebiete hinzu, teilten Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und Agrarminister Peter Hauk (CDU) am Dienstag in Stuttgart mit. In den Bio-Musterregionen wird der Ökolandbau über ein Regionalmanagement besonders unterstützt. Dafür stehen pro Jahr bis zu 100 000 Euro pro Region bereit. Das Land begründete dies damit, dass immer mehr Menschen Wert auf regionale Bio-Lebensmittel legten.

Die neuen Musterregionen sind in den Landkreisen Hohenlohe/Schwäbisch Hall, Ludwigsburg/Stuttgart, Biberach, Neckar-Odenwald und Emmendingen/Breisgau-Hochschwarzwald/Freiburg. Hier sollen Landwirte, Verarbeiter und Vermarkter mit dem vom Land geförderten Regionalmanagement miteinander ins Gespräch gebracht werden.