Stuttgart Land unterstützt Dörfer und Gemeinden mit 75 Millionen Euro

Stuttgart / DPA

Für die Förderung von Dörfern und Gemeinden gibt die grün-schwarze Landesregierung in diesem Jahr 75 Millionen Euro aus. 442 Gemeinden sollen in diesem Jahr Geld bekommen. „Von den nun angenommenen Projekten versprechen wir uns wichtige Impulse für die strukturelle Entwicklung unseres Ländlichen Raums“, sagte der Minister für Ländlichen Raum, Peter Hauk (CDU) am Donnerstag.

Der Schwerpunkt des Entwicklungsprogramms Ländlicher Raum liegt in den Bereichen Wohnen und Holzbau. Da es auch auf dem Land zunehmend an Wohnraum mangele, sei es wichtig, dass mindestens die Hälfte der Fördermittel in den Schwerpunkt Wohnen fließe, sagte der Minister. Ergänzend dazu dürfe die ökologische Seite des Bauens nicht zu kurz kommen. „Mit dem Förderzuschlag bei der Verwendung von Holz möchten wir diesen vielseitigen, angenehmen und vor allem CO2-speichernden Baustoff unterstützen“, so Hauk weiter.

Unterstützt werden in diesem Jahr 1251 Projekte in 787 Orten. Mit der Fördersumme von 75 Millionen Euro sollen Investitionen von insgesamt 620 Millionen Euro ausgelöst werden. Damit liege das Investitionsvolumen im Vergleich zum Vorjahr um knapp 90 Millionen Euro höher, hieß es.