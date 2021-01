Das Land Baden-Württemberg, das Elsass und das EU-Parlament wollen künftig enger zusammenarbeiten, um bei jungen Leuten der Region das politische und geschichtliche Bewusstsein zu stärken. Das geht aus einer Absichtserklärung hervor, die am Donnerstag im EU-Parlament in Straßburg unterzeichnet wurde. „Wir müssen unbedingt zusammenstehen (...) und die Verbindungen zwischen den Bürger*innen und der (Europäischen) Union stärken“, erklärte der Präsident der Europäischen Gebietskörperschaft Elsass, Frédéric Bierry laut einer Mitteilung. An der Zeremonie nahmen daneben Rainer Wieland, Vize-Präsident des EU-Parlaments, und Elisabeth Laporte, Rektorin der Akademie Straßburg, teil. Über Video zugeschaltet waren Muhterem Aras, Präsidentin des Landtags Baden-Württembergs, und Volker Schebesta, Staatssekretär im Kultusministerium.

© dpa-infocom, dpa:210121-99-120623/2