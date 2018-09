Stuttgart Land nimmt syrischen Katastrophenhelfer und Familie auf

Stuttgart / DPA

Das Land Baden-Württemberg wird einem Mitarbeiter der syrischen Zivilschutzorganisation Weißhelme und seiner Familie bereits in wenigen Wochen Zuflucht gewähren. Nach telefonischer Rücksprache mit dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) sei die Einreise Ende September oder Anfang Oktober geplant, sagte ein Sprecher des Landesinnenministeriums am Montag der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. Die Schlüsselrolle liege beim Bamf. Zunächst werde die Familie für die Nacht der Einreise im niedersächsischen Friedland untergebracht, dann folge die Anschlussunterbringung im Südwesten - wo genau, sei noch unklar.

Zuerst hatte der SWR über die Aufnahme berichtet. Demnach habe die Familie bereits Kontakte zu in Baden-Württemberg lebenden Bekannten. Im Juli hatte die israelische Regierung Hunderte Mitglieder der Organisation aus umkämpften Gebieten im Süden Syriens gerettet. Die Bundesregierung hatte deshalb angekündigt, acht Mitarbeiter der Weißhelme sowie deren Ehepartner und minderjährige Kinder aufzunehmen. Die Zivilschutzorganisation leistet in den Rebellengebieten in Syrien humanitäre Hilfe.