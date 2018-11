Sicherheit Land nimmt Sexualstraftäter ins Visier

Stuttgart / Roland Muschel

Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) will den Kampf gegen Sexualstraftäter im kommenden Jahr zu einem Schwerpunkt der Polizeiarbeit machen. Nach Auskunft von Landespolizeidirektor Klaus Ziwey ist die Zahl der Sexualdelikte im laufenden Jahr gegenüber dem Vorjahreszeitraum bislang um rund 15 Prozent angestiegen.

Als weitere Konsequenz aus der Gruppenvergewaltigung von Freiburg kündigte Strobl am Mittwoch nach einer Befragung durch den Innenausschuss des Landtags eine Bündelung und Priorisierung der Haftbefehle an einer zentralen Stelle in den jeweiligen Polizeipräsidien an.

Bislang ist nicht einheitlich geregelt, an welche Ermittlungsstelle Staatsanwaltschaften ihre Haftbefehle zustellen. Zudem werde es künftig zwei Kontrollinstanzen geben, so Strobl: Der jeweilige Chef der Kriminalpolizei solle die Bearbeitung der Haftbefehle in regelmäßigen Abständen überprüfen; bei schweren Straftaten wird die Kontrolle an das Landeskriminalamt übertragen.

In Freiburger Fall hatte gegen den Hauptverdächtigen, einen Intensivtäter, zum Tatzeitpunkt ein nicht vollstreckter Haftbefehl vorgelegen. Bisher gebe es „keine Erkenntnisse, dass in Freiburg durch die Polizei Fehler gemacht wurden“, nahm Strobl die Beamten gegen Kritik in Schutz. Das tragische Geschehen gebe aber „keinen Anlass, sich zufrieden zurückzulehnen“.