Land am Rand Land am Rand: Saublödes „High Five“

Calw / dna

Die Welt wird ja bekanntlich immer komplizierter und verwirrender. Als Beleg für diese gefühlte Wahrheit wird sehr gerne die Verbreitung von Anglizismen angeführt. Wenn die Deutsche Bahn mal wieder von „Main Station“, „Exit“ oder „Service-Point“ spricht, dann kocht die Volksseele hoch.

Was die Deutsche Bahn kann, das kann die Pressestelle des Polizeipräsidiums in Karlsruhe schon lange, dachte sich wohl der zuständige Pressereferent, als er am Montag folgende Meldung verfasste: „Missglückter High-Five führt zu einem Verletzten und Totalschaden“.

Nun fragt sich natürlich der geneigte Leser dieser Glosse, der sich nicht täglich auf den Schulhöfen des Landes herumtreibt: „Was ist denn bitte ein High-Five?“ Ein kurzer Blick ins Internet-Lexikon Wikipedia bringt Klarheit: „High Five ist eine Geste des Feierns, bei der zwei Personen jeweils eine Hand heben, um sie in die erhobene Hand des Gegenübers zu schlagen.“ „High“ steht also für die Position der Hand, „Five“ für die fünf Finger jeder Hand. Oder, etwas einfacher, ausgedrückt: Abklatschen. Wieder was gelernt.

Zur Belohnung gibt’s noch die Geschichte hinter dem „High Five“: In Calw hat ein 24 Jahre alter Fußgänger in der Nacht zum Samstag versucht, mit einem vorbeifahrenden Freund auf einem Motorrad abzuklatschen. Der Plan ging schief, der Biker flog vom Zweirad und wurde leicht verletzt. In diesem Fall muss „High Five“ natürlich etwas freier ins Deutsche übersetzt werden:

„Saublöd!“