Das Lernen der Schüler zu Hause funktioniert nach Einschätzung des Kultusministeriums überwiegend gut. „Uns erreichen auf den unterschiedlichsten Kanälen überwiegend positive Rückmeldungen von Lehrkräften, von Eltern, aber auch von Schülerinnen und Schüler“, teilte eine Sprecherin am Donnerstag in Stuttgart mit. Viele Lehrer setzen sich auch telefonisch mit ihren Schülern in Verbindung. Manche Schulen und Lehrer böten Telefonsprechstunden oder Klassenchats zu festen Zeiten an. Es gebe auch Lehrer, die selbst Lernpakete austeilten, wenn der Kontakt über Mail nicht funktioniere.

Das Ministerium will die Erfahrungen mit dem digitalen Lernen und dem Lernen auf Distanz für die Zeit nach Corona bewerten. „Wir sind davon überzeugt, dass wir alle auch aus einer solchen Krise etwas lernen und neue Ideen und Erfahrungen daraus entwickeln können.“

In Baden-Württemberg sind Schulen und Kitas seit Dienstag vergangener Woche geschlossen, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. Das gilt erst einmal bis zum Ende der Osterferien. Die Lehrer haben den Schülern Aufgaben mitgegeben, oder Klassen kommunizieren über die neuen Medien miteinander. Laut Lehrergewerkschaft GEW funktioniert mittlerweile auch die Lernplattform Moodle.