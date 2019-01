Brüssel Kretschmanns Kabinett tagt in Brüssel: Wünsche an Europa

Kretschmanns Kabinett tagt in Brüssel: Wünsche an Europa

Brüssel / DPA

Forderungen und Wünsche aus dem Südwesten an die Weiterentwicklung der Europäischen Union stehen heute bei einer Sitzung des Kabinetts in Brüssel im Mittelpunkt. Für ihr neues Europaleitbild hat die grün-schwarze Landesregierung im vergangenen Jahr auch zufällig ausgewählte Bürger befragt. Die Ergebnisse wurden auf 30 Seiten zusammengefasst. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und Europaminister Guido Wolf (CDU) übergaben das Leitbild am Montag an Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. Im Mai stehen Europawahlen an. Groß ist die Furcht, dass Europakritiker im Vergleich zu 2014 an Zulauf gewinnen könnten.

Landesvertretung Baden-Württemberg in Brüssel

Staatsministerium zum Thema Europa

Ausfuhren und Einfuhren Baden-Württembergs