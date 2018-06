Stuttgart Kretschmann: Wahlverhalten der Deutschtürken untersuchen

Stuttgart / DPA

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) will die Gründe der Deutschtürken für die Wahl eines Autokraten wie Recep Tayyip Erdogan unter die Lupe nehmen. Baden-Württembergs Integrationsminister Manne Lucha und die Staatsrätin für Zivilgesellschaft, Gisela Erler (beide Grüne), sollen mit Befragungen und Studien untersuchen, warum Erdogan bei der jüngsten Wahl im Südwesten so gut abschnitt, wie Kretschmann am Dienstag in Stuttgart sagte.

Rund die Hälfte der etwa 240 000 wahlberechtigten Türken in Baden-Württemberg hatte mit absoluter Mehrheit für Amtsinhaber Erdogan von der islamisch-konservativen AKP gestimmt. In den beiden Wahllokalen in Stuttgart und Karlsruhe votierten 68,8 Prozent beziehungsweise 63,5 Prozent für Erdogan.

Kretschmann: „Dass mich das nicht freut, können Sie sich vorstellen.“ Das Ergebnis mache Integrationsdefizite deutlich. Die Frage näherer Untersuchungen laute: „Was ist in dieser Community los?“ Darauf aufbauend könne man Gegenmaßnahmen ergreifen. Das sei besser, als sich nur über den Rückhalt für Erdogan zu empören.