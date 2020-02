Mit Veronika Kienzle als Spitzenkandidatin haben die Grünen aus Sicht von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) gute Chancen bei der Stuttgarter OB-Wahl. „Ich glaube, dass sie die Richtige für die Stadt ist“, sagte Kretschmann am Dienstag in Stuttgart. Mit ihrer Arbeit für die Staatsrätin für Zivilgesellschaft und Bürgerbeteiligung im Staatsministerium, Gisela Erler, bringe Kienzle gute Voraussetzungen für das Oberbürgermeisteramt mit, weil Bürgernähe allseits erwartet werde, sagte Kretschmann. Kienzle sei eine Frau mit guter Ausstrahlung und bringe große Erfahrung mit. „Ich glaube, dass wir da gute Chancen haben.“

Die 57-Jährige hatte am Dienstag angekündigt, für die Grünen in den Stuttgarter OB-Wahlkampf zu ziehen. Offiziell aufgestellt werden soll sie am 12. März. Kienzle ist ehrenamtliche Bezirksvorsteherin in Stuttgart-Mitte und saß von 1997 bis 1999 für die Grünen im Stuttgarter Gemeinderat. Stuttgarts Stadtoberhaupt Fritz Kuhn hatte im Januar überraschend erklärt, nicht für eine zweite Amtszeit antreten zu wollen. Die CDU stellte in Stuttgart jahrzehntelang den Oberbürgermeister, bis mit Fritz Kuhn im Jahr 2012 erstmals ein Grüner den Chefsessel besetzte. Die Frage ist, ob die Grünen den Posten bei der Wahl im Herbst verteidigen können.