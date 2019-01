Stuttgart Kretschmann: Digitalisierung im Gesundheitssektor gestalten

Stuttgart / DPA

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat zu einer engeren Zusammenarbeit im Gesundheitssektor beim Thema Digitalisierung aufgerufen. „Ärzte unter sich, Versicherer unter sich, Medizintechniker unter sich, die sich ab und zu mal begegnen - das muss der Vergangenheit angehören“, sagte er nach Angaben des Staatsministeriums bei einem Gesundheitskongress am Freitag in Stuttgart. Die zentrale Frage gerade im Gesundheitswesen sei: „Schaffen wir es, die Digitalisierung so zu gestalten, dass sie unseren Vorstellungen von einem guten Leben auch nützt?“ In der Medizin gehöre das Heilen von Patienten und das Erforschen neuer Heilmethoden zusammen. Dies dürfe man angesichts des digitalen Wandels nicht aus den Augen verlieren.