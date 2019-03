Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) fordert von der schwarz-roten Bundesregierung mehr Tempo bei der Förderung der Künstlichen Intelligenz. Ohne Bundesmittel könnten die Bundesländer sich in dem Bereich nicht international konkurrenzfähig aufstellen. Andere Länder wie USA und China investierten wesentlich mehr. „Die Langsamkeit, mit der das die Bundesregierung macht, lässt mich allmählich verzweifeln“, sagte Kretschmann am Dienstag in Stuttgart. „Es kommt einfach nicht in die Gänge.“ Zuvor hatte das grün-schwarze Kabinett ein Paket mit einem Volumen von 20 Millionen Euro zur Förderung der Künstlichen Intelligenz (KI) beschlossen.

Damit sollen Projekte in der Wirtschaft und Wissenschaft im Land unterstützt werden. So ist Geld für das Cyber Valley eingeplant, einem KI-Forschungsverbund des Landes mit zwei Standorten in Stuttgart und Tübingen, an dem auch Wissenschaftler und renommierte Unternehmen beteiligt sind. Geplant sind zudem Investitionen in hochtechnologische Forschungsprojekte - unter anderem im Bereich der intelligenten Diagnostik. Auch sollen kleine und mittlere Unternehmen bei der Digitalisierung und beim KI-Einsatz mehr unterstützt werden.