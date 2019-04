Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat sich nach eigenen Worten noch keine Meinung in der Debatte um Regeln für Organspenden gebildet. „Das sind verfassungsrechtlich sehr, sehr schwierige Fragen“, sagte er am Dienstag in Stuttgart. „Ich habe erstmal das Problem für mich persönlich entschieden und habe einen Organspendeausweise seit vielen Jahren im Geldbeutel.“ In der Landesregierung habe man sich noch nicht darüber unterhalten und noch nicht festgelegt.

Nach dem Vorschlag einer Parlamentariergruppe um Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sollen alle Volljährigen grundsätzlich als Organspender gelten - bis auf Widerruf. Mit der „doppelten Widerspruchslösung“ wäre automatisch jeder Spender. Man könnte dazu aber noch Nein sagen. Sonst wäre - als doppelte Schranke - bei Angehörigen nachzufragen.

Eine ebenfalls fraktionsübergreifende Gruppe um Grünen-Bundeschefin Annalena Baerbock schlägt dagegen verbindliche regelmäßige Befragungen der Bürger etwa beim Ausweisabholen in Ämtern vor.