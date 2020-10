Besonders bei der aktuellen Entwicklung der Corona-Krise macht ein leistungsfähiges Gesundheitswesen den Unterschied zwischenaus - am 23.10.2020 gibt es laut neusten RKI-Fallzahlen erneut mehr als 11.000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Deutschland . Das Land Baden-Württemberg arbeitet mit dem „ Forum Gesundheitsstandort Baden-Württemberg “ seit 2018 an tragfähigen Strukturen und Netzwerken in dem Bereich.sollen gefördert und das Denken in Fachdisziplinen soll damit aufgebrochen werden.