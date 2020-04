Winfried Kretschmann (Grüne) schließt eine Maskenpflicht für Gottesdienste aus. Der Ministerpräsident fordert von den Kirchen und Religionsgemeinschaften im Südwesten keine Verpflichtung zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes, wenn bald wieder Gottesdienste stattfinden.

Regelungen zu Gottesdiensten während der Corona-Pandemie kommen

Im Laufe der Woche soll es eine Entscheidung zu den konkreten Regeln bei den Wiedereröffnungen der Kirchen, Moscheen und Synagogen geben, wie Kretschmann am Dienstag in Stuttgart sagte. Die Kirchen sollten zudem selbst entscheiden, ob Gläubige singen dürften. Virologen warnten in der letzten Zeit davor, weil es beim Singen zu vermehrten Tröpfcheninfektionen kommen könne.